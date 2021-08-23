Богослов пророчит Ольге Бузовой пост игуменьи в монастыре

Москва, 23 августа. Богослов Андрей Кураев не исключил, что певица и телеведущая Ольга Бузова может стать прекрасной служительницей в монастыре.

Кураев стал гостем YouTube-шоу «Откройте, Давид!» и порассуждал на тему появления священнослужителей в социальных сетях. Он предположил, что в будущем блогеры могут увлечься религией и надеть рясу. Ведущий шоу, вспомнив о Бузовой, выразил надежду, что артистка не пойдет в монастырь. Но богослов возразил ему.

«Хорошая игуменья из нее получится. Подождите, не зарекайтесь. Вы же не думаете, что Бузова будет рядовой послушницей? Нет. Игуменьей, конечно», — пророчит звезде богослов.

По его мнению, неплохо справилась бы с этими обязанностями и журналистка Ксения Собчак. Кураев напомнил, что «блондинка в шоколаде» уже когда-то примеряла рясу.

Ольга Бузова пробует себя в различных ролях. Девушка начинала как участница скандального телепроекта «Дом-2», а спустя несколько лет стала его ведущей. Годы упорной работы превратили Бузову в одну из самых популярных и обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. Каждый раз она шокирует поклонников и коллег новыми планами на жизнь. Летом она вышла на сцену МХАТ имени Горького и сыграла одну из ролей в новом спектакле. Это вызвало неоднозначную реакцию у именитых артистов.