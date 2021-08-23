Экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В хотят представить к наградам

Москва, 23 августа. Специалисты ПАО «Ил» считают, что нужно представить к Орденам Мужества трех членов экипажа самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье 17 августа.

ПАО «Ил» уже подало соответствующее ходатайство, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли. В катастрофе погибли Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Ил-118В упал в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы в Кубинке.

Минпромторг России уже сформировал комиссию для расследования инцидента. Необходимые документы утвердили в первый день, также определили состав и план работы и сформировали подкомиссии.