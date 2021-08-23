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Противостояние «Гордых парней» и антифа в Портленде закончилось перестрелкой
Весь мир
Противостояние «Гордых парней» и антифа в Портленде закончилось перестрелкой
Prt Scr twitter.com  /  @RevChuckCurrie

Портленд, 23 августа. Митинг ультраправого движения «Гордые парни» под названием «Лето любви» в Портленде, штат Орегон, закончился массовой дракой с радикальным крылом антифашистов. Националисты использовали пейнтбольные ружья и дымовые шашки, сообщает местное СМИ Portland Mercury.

По данным журналистов, ультраправые в количестве порядка 100 человек собрались в воскресенье вечером рядом с районом Паркроуз, где традиционно проживает большое количество американцев разных национальностей. «Гордые парни» выкрикивали оскорбления в сторону антифашистов, а также заявляли об опасности прививок против COVID-19 и требовали освобождения всех, кто был задержан при захвате Капитолия 6 января.

В это время порядка 200 представителей антифашистского движения собрались на набережной Портленда. Многие из них размахивали черными флагами Lives Matter и держали в руках плакаты с осуждением фашизма. Первые столкновения начались на северо-востоке города. Протестующие, вооруженные дубинками, пиротехникой и дымовыми снарядами, набросились друг на друга.

На одном из видео толпа «Гордых парней» избивает антифашиста, в другом ролике правые переворачивают фургон и обстреливают противников из пейнтбольных ружей.

Итогом митинга стал арест одного протестующего из-за применения огнестрельного оружия, о пострадавших не сообщается.

Полиция не вмешивается

Накануне протестов, в пятницу, мэр Портленда Тед Уилер заявил, что полиция не будет вмешиваться в противостояние антифа и «Гордых парней».

«Мы стремимся к сохранению мира. Наша просьба проста: мы просим вас выбрать любовь. Люди не должны ждать, что мы будем стоять посреди толпы, пытаясь разнять людей», — отметил он.

Позже его слова подтвердил и шеф полиции Чак Ловелл, сказав, что вмешиваться в противостояние — «не лучший тактически ход» для правоохранителей.

«Не нужно ждать, что полицейские будут стоять посреди толпы и пытаться разнять людей. Помните: аресты не всегда происходят в момент правонарушения. Держитесь подальше от центра города. Если люди действительно участвуют в насильственных действиях или уничтожении имущества, им грозит арест и судебное преследование», — заявил Ловелл.

Портленд — столица протестов

Митинг «Лето любви» был приурочен к событиям жестоких столкновений между правыми и левыми в Портленде в прошлом году. Тогда в результате противостояния группировок был застрелен 39-летний Аарон Дэниелсон.

Портленд стал одним из центров протестов во время акций в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Митинги не раз заканчивались столкновениями с полицией и массовыми погромами. В город даже были введены силы Нацгвардии США, чтобы остановить беспредел.

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