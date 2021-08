Противостояние «Гордых парней» и антифа в Портленде закончилось перестрелкой

Портленд, 23 августа. Митинг ультраправого движения «Гордые парни» под названием «Лето любви» в Портленде, штат Орегон, закончился массовой дракой с радикальным крылом антифашистов. Националисты использовали пейнтбольные ружья и дымовые шашки, сообщает местное СМИ Portland Mercury.

Far-right protesters and antifascist counter-protesters fought in NE Portland Sunday, firing paintballs and clashing in a busy street. Portland police chose not to intervene. https://t.co/xSDuJ43zXm — Portland Mercury ???? (@portlandmercury) August 23, 2021

По данным журналистов, ультраправые в количестве порядка 100 человек собрались в воскресенье вечером рядом с районом Паркроуз, где традиционно проживает большое количество американцев разных национальностей. «Гордые парни» выкрикивали оскорбления в сторону антифашистов, а также заявляли об опасности прививок против COVID-19 и требовали освобождения всех, кто был задержан при захвате Капитолия 6 января.

One of the Proud Boys set off a smoke bomb at their rally in a closed Portland KMart parking lot. Maybe he didn’t check wind direction, because everyone had to scatter including kids. This is quite a scene! (Language) pic.twitter.com/WAZFZ6cE0u — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 22, 2021

В это время порядка 200 представителей антифашистского движения собрались на набережной Портленда. Многие из них размахивали черными флагами Lives Matter и держали в руках плакаты с осуждением фашизма. Первые столкновения начались на северо-востоке города. Протестующие, вооруженные дубинками, пиротехникой и дымовыми снарядами, набросились друг на друга.

На одном из видео толпа «Гордых парней» избивает антифашиста, в другом ролике правые переворачивают фургон и обстреливают противников из пейнтбольных ружей.

A roaming mob of Proud Boys destroyed, looted, and flipped a handicap van in Portland pic.twitter.com/ZlTTcW65Fv — Right Wing Cope (@RightWingCope) August 23, 2021

“Proud” Boys tonight in Portland: pic.twitter.com/thZvXpugb9 — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) August 22, 2021

Proud Boys in Portland drag a guy out of his truck then destroy it and slash the tires. From @KOINNews pic.twitter.com/ijCnsmPxud — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 22, 2021

Итогом митинга стал арест одного протестующего из-за применения огнестрельного оружия, о пострадавших не сообщается.

Полиция не вмешивается

Накануне протестов, в пятницу, мэр Портленда Тед Уилер заявил, что полиция не будет вмешиваться в противостояние антифа и «Гордых парней».

«Мы стремимся к сохранению мира. Наша просьба проста: мы просим вас выбрать любовь. Люди не должны ждать, что мы будем стоять посреди толпы, пытаясь разнять людей», — отметил он.

Позже его слова подтвердил и шеф полиции Чак Ловелл, сказав, что вмешиваться в противостояние — «не лучший тактически ход» для правоохранителей.

«Не нужно ждать, что полицейские будут стоять посреди толпы и пытаться разнять людей. Помните: аресты не всегда происходят в момент правонарушения. Держитесь подальше от центра города. Если люди действительно участвуют в насильственных действиях или уничтожении имущества, им грозит арест и судебное преследование», — заявил Ловелл.

"Our ask is simple: We are asking you to choose love,” Mayor Ted Wheeler said during a Friday afternoon press conference. “People should not necessarily expect to see the police standing in the middle of the crowd trying to keep people apart.” https://t.co/JIoC1FrdZP — Willamette Week (@wweek) August 21, 2021

Портленд — столица протестов

Митинг «Лето любви» был приурочен к событиям жестоких столкновений между правыми и левыми в Портленде в прошлом году. Тогда в результате противостояния группировок был застрелен 39-летний Аарон Дэниелсон.

Портленд стал одним из центров протестов во время акций в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Митинги не раз заканчивались столкновениями с полицией и массовыми погромами. В город даже были введены силы Нацгвардии США, чтобы остановить беспредел.