Киев, 23 августа. Украина за все время своей независимости так и не смогла добраться до уровня ВВП 1991 года, рассказал политолог Андрей Золотарев.

Эксперт прокомментировал итоги 30-летней независимости государства и назвал их нерадостными. Украина оказалась в таком положении из-за неверно избранной олигархической модели управления, подчеркнул Золотарев. Киевский политолог указал на ответственность властей за проблемы в государстве.

«Беда Украины состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть, которая свалилась ей в руки, как инструмент для личного обогащения. До сих пор политика у нас остается одним из самых высокорентабельных бизнесов — в политику идут зарабатывать, а не служить народу», — констатировал эксперт.

Независимость Украины также комментировал депутат Госдумы Сергей Железняк. По мнению парламентария, государство утратило собственную суверенность после передачи власти предателям в 2014 году.

Ранее украинские правоохранители сообщили о задержании главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК), передает «Национальная служба новостей». Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями.