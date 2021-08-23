Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:24
13:24
Видео
ФСБ задержала украинского шпиона. События дня
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
13:21
Общество
Первые шевеления и растущий животик: что происходит с малышом и мамой на 17-й неделе беременности
13:20
Политика
В Кремле назвали недружественным по отношению к России саммит «Крымской платформы»
13:18
Весь мир
Вопреки Вашингтону Россия и Норвегия согласовали взаимодействие на море
13:16
Общество
Театр Ермоловой будет отстаивать честь и достоинство в суде
13:15
Весь мир
Крупный лесной пожар начался в Бразилии из-за лесного фонарика
13:13
Наука
Британские ученые определили настоящий цвет Вселенной
13:12
Общество
Терапевт Кудинов объяснил связь между лишним весом и тяжелыми формами COVID-19
Все новости

Политолог Золотарев назвал нерадостными итоги 30-летней независимости Украины
Политика
Политолог Золотарев назвал нерадостными итоги 30-летней независимости Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Геращенко

Киев, 23 августа. Украина за все время своей независимости так и не смогла добраться до уровня ВВП 1991 года, рассказал политолог Андрей Золотарев.

Эксперт прокомментировал итоги 30-летней независимости государства и назвал их нерадостными. Украина оказалась в таком положении из-за неверно избранной олигархической модели управления, подчеркнул Золотарев. Киевский политолог указал на ответственность властей за проблемы в государстве.

«Беда Украины состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть, которая свалилась ей в руки, как инструмент для личного обогащения. До сих пор политика у нас остается одним из самых высокорентабельных бизнесов — в политику идут зарабатывать, а не служить народу», — констатировал эксперт.

Независимость Украины также комментировал депутат Госдумы Сергей Железняк. По мнению парламентария, государство утратило собственную суверенность после передачи власти предателям в 2014 году.

Ранее украинские правоохранители сообщили о задержании главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК), передает «Национальная служба новостей». Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Золотарев назвал нерадостными итоги 30-летней независимости Украины
украина независимость золотарев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru