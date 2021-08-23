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Перечислены простые способы ускорить работу домашнего Wi-Fi

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:11
Экономика
Перечислены простые способы ускорить работу домашнего Wi-Fi
pixabay.com

Москва, 23 августа. Чтобы решить проблему замедленного Wi-Fi у себя дома, не нужно иметь специальных технических навыков. На это указал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Прежде всего, на скорость интернета влияет расстояние между компьютером и роутером. Чем ближе устройство находится к маршрутизатору, тем быстрее соединение, передают «Известия» слова специалиста.

Затормозить или прервать сигнал способны глухие бетонные стены, отметил Федоров. В таком случае подойдет вариант приобрести маршрутизатор с более сильным сигналом или подключить компьютер к кабелю Ethernet.

Проверить скорость можно с помощью бесплатных веб-сервисов, после чего сравнить ее с условиями выбранного тарифа, добавил собеседник издания. Если показатели окажутся заметно ниже заявленных, придется обратиться уже к провайдеру, заключил представитель Avast.

Удаленный режим работы подталкивает власти регионов РФ к ускоренной цифровизации территорий. По словам парламентария Ирины Ивенских, в Прикамье все еще много территорий, где интернета или нет вообще, или он крайне нестабилен.

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