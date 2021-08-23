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Полиция установила личность избившего битой собаку Дашу

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:12
Происшествия
Полиция установила личность избившего битой собаку Дашу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 23 августа. Полиция установила личность гражданина, избившего собаку в сочинском поселке Волковка. Им оказался супруг женщины, которую животное укусило после того, как та решила ей помочь.

По словам зоозащитников, все произошло в одном из дворов поселка. Собаку по кличке Даша сбила машина. К лежащему неподвижно животному, скулящему от боли, подошла женщина и решила его успокоить, в ответ собака немного ее прикусила. Вскоре на место прибыл муж «пострадавшей» и избил Дашу битой.

«Гражданин, избивший собаку, установлен, сейчас устанавливаются все обстоятельства, по окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказал ФАН начальник пресс-службы УВД по Сочи.

У собаки диагностировали множественные гематомы, оторванный таз и серьезную травму челюсти. Ветеринары приняли решение усыпить животное, так как травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой.

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