Премьер Словении рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу беженцев

Любляна, 23 августа. Страны Евросоюза не могут выработать общую позицию касаемо приема беженцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

Словения в текущий момент является председателем в Совете ЕС. По словам чиновника, о консенсусе говорить не приходится. Сейчас даже не существуют большинства, которое настроено на оказание помощи вынужденным переселенцам из арабской республики.

«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет», — написал он в социальной сети Twitter.

Ранее стало известно, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) объявило об осаде сил сопротивления. Пропрезидентское формирование заблокировано в афганской провинции Панджшер, сообщила «Национальная служба новостей».

Вместе с тем бывший глава МИД Афганистана Ханиф Атмар собирается вернуться в республику. Соответствующее сообщение распространил представитель радикального движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.