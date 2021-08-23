Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:24
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
13:21
Общество
Первые шевеления и растущий животик: что происходит с малышом и мамой на 17-й неделе беременности
13:20
Политика
В Кремле назвали недружественным по отношению к России саммит «Крымской платформы»
13:18
Весь мир
Вопреки Вашингтону Россия и Норвегия согласовали взаимодействие на море
13:16
Общество
Театр Ермоловой будет отстаивать честь и достоинство в суде
13:15
Весь мир
Крупный лесной пожар начался в Бразилии из-за лесного фонарика
13:13
Наука
Британские ученые определили настоящий цвет Вселенной
13:12
Общество
Терапевт Кудинов объяснил связь между лишним весом и тяжелыми формами COVID-19
13:11
Спорт
«Но с оговоркой»: Прядкин согласился с предложением РФС об отмене лимита на легионеров
Все новости

Премьер Словении рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу беженцев
Политика
Премьер Словении рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу беженцев
Global Look Press  /  Hindustan Times

Любляна, 23 августа. Страны Евросоюза не могут выработать общую позицию касаемо приема беженцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

Словения в текущий момент является председателем в Совете ЕС. По словам чиновника, о консенсусе говорить не приходится. Сейчас даже не существуют большинства, которое настроено на оказание помощи вынужденным переселенцам из арабской республики.

«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет», — написал он в социальной сети Twitter.

Ранее стало известно, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) объявило об осаде сил сопротивления. Пропрезидентское формирование заблокировано в афганской провинции Панджшер, сообщила «Национальная служба новостей».

Вместе с тем бывший глава МИД Афганистана Ханиф Атмар собирается вернуться в республику. Соответствующее сообщение распространил представитель радикального движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьер Словении рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу беженцев
беженцы афганистан словения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru