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Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:14
Политика
Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 23 августа. Польша устроила конфликт на границе с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как отметил глава республики, афганские беженцы уже пошли через Белоруссию на Запад, куда их сами позвали, обещая всех принять.

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель», — высказался Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам президента, этих людей «под угрозой оружия и стреляя поверх голов» вынудили оказаться на границе с Белоруссией. Сейчас афганцы несколько суток находятся на границе без еды и воды под открытым небом, хотя ночами уже холодно. Фактически Польша устроила пограничный конфликт на границе, заключил он.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон сообщила, что Евросоюз готовится к потоку мигрантов на фоне ситуации в Афганистане. По ее словам, Брюссель должен помочь мигрантам, нуждающимся в защите.

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белоруссия польша лукашенко
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