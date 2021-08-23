Киммих останется в «Баварии» до 2025 года

Мюнхен, 23 августа. Защитник сборной Германии Йозуа Киммих и мюнхенская «Бавария» заключили новое соглашение, срок которого истекает летом 2025 года.

По словам 26-летнего футболиста, в мюнхенском клубе перед ним открываются огромные перспективы и шанс выиграть наибольшее количество трофеев.

«Я играю в команде, с которой могу достичь всего, а мои одноклубники стали для меня настоящими друзьями. Я по-прежнему считаю, что еще не достиг потолка в своем развитии, а в «Баварии» у меня будут все возможности в ближайшие годы», — передает слова Киммиха пресс-служба баварцев.

Киммих перешел в стан мюнхенцев из «РБ Лейпциг» в 2015 году. Немецкий защитник провел за команду 264 матча, в которых отличился 30 забитыми мячами. С «Баварией» футболист шесть раз выигрывал чемпионат Германии (Бундеслигу), три раза завоевывал Кубок Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.