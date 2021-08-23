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В Подмосковье двое граждан Армении и Белоруссии на стоянке разобрали 9 грузовиков
Происшествия
В Подмосковье двое граждан Армении и Белоруссии на стоянке разобрали 9 грузовиков
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Московская область, 23 августа. Двое предприимчивых иностранцев разобрали на запасные части девять грузовиков. Как стало известно ФАН, подозреваемых отправили за решетку.

В дежурную часть полиции Клина 20 августа обратился 26-летний генеральный директор автомобильного предприятия, которое занимается уборкой улиц и вывозом мусора. Он сообщил стражам порядка, что неизвестные практически полностью разобрали три КамАЗа, три Scania и три МАЗа. Преступление было совершено в течение шести дней. Сумма ущерба составляет 40 млн. рублей.

Блюстители закона выяснили, что преступление было совершено в деревне Шипулино Клинского городского округа, на неохраняемой стоянке.

«Нам удалось задержать подозреваемых по горячим следам, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчины не оказали сопротивления. Один из них — 37-летний гражданин Белоруссии, временно зарегистрирован в поселке Октябрьской Фабрики городского округа Истра. Второй является жителем Армении. Ему 45 лет. Имеет временную прописку в сельском поселении Хорошево Ржевского района Тверской области. Подозреваемые признали свою вину».

Оперативные сотрудники изъяли в качестве вещественных доказательств слесарный инструмент, отпечатки пальцев рук, девять ключей от автомашин.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Если вина будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас мужчины находятся в местном изоляторе временного содержания.

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уголовное дело грузовик московская область
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