Счета Филиппа Киркорова частично заблокировала налоговая служба

У индивидуального предпринимателя Филиппа Киркорова Федеральная налоговая служба частично приостановила операции по некоторым счетам в банке, передает корреспондент ФАН.

Это было сделано для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. Как выяснил ФАН, с марта по июнь певец неоднократно привлекался 422-м судебным участком Таганского районного суда Москвы к административной ответственности по ст. 20.25, ч. 1 КоАП РФ (кодекс Российской Федерации об административных документах) за не вовремя исполненные судебные решения.

На данный момент практически все долги оплачены, осталось лишь несколько небольших штрафов ГИБДД. У судебных приставов к Филиппу Киркорову как физическому лицу и индивидуальному предпринимателю претензий фактически нет, но счета пока не разблокированы.

Кроме того, завершилась история Киркорова с латвийским банком, который хотел получить от звезды 140 млн рублей, и с Дидье Маруани, утверждавшем, что российский певец «украл» его мелодию. В обоих судах Киркоров вышел победителем

Ранее ФАН писал, что Филипп Киркоров посетил «Сочи Автодром», где проходит один из этапов «Формулы-1». Киркоров не только побывал там в качестве гостя, но и проехал на болиде на скорости 220 километров в час.