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Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:56
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 23 августа. «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан республики.

Представители общероссийской организации указали, что за последнее время в прессе появляется множество сообщений об избиениях и нападениях на русскоязычных граждан Казахстана. По словам очевидцев, преступления совершаются на религиозной и национальной почве.

«Возможно, это не связанные между собой преступления, но тенденция очевидна. И направлена она на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами», — заявил председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой.

Он обратился к президенту Казахстана с просьбой наказать виновных в преступных деяниях. Липовой готов приехать в соседнюю страну с делегацией для проведения необходимых мероприятий.

Правоохранители Казахстана ранее возбудили уголовное дело против блогера Куата Ахметова. Казах выпускал многочисленные ролики, в которых унижают русских.

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