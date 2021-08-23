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В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 23 августа. Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Мьянмой, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Мьянмы Маунг Маунг Ай он подчеркнул важность такого взаимодействия и отметил, что делегация республики получила прекрасную возможность ознакомится с образцами российской техники на форуме «Армия-2021».

«Мы и дальше намерены укреплять и развивать отношения между нашими государствами, в том числе – военной и военно-технической сферах», — сказал Фомин.

Военнослужащие из Мьянмы также принимают участие в Армейских международных играх. Накануне они одержали победу в ходе индивидуальной гонки 2-го дивизиона конкурса «Танковый биатлон».

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