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ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
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ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:49
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Волгоград, 23 августа. Эксперты обратились в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль дело блогера и экс-участника телепроекта «Дом-2» Егора Воробьева. Он обманывал местных жителей и свою аудиторию.

Как рассказали общественники, ранее было возбуждено дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в рамках статьи 159 ч. 4 УК РФ. В качестве подозреваемых по делу проходят шесть человек, которые только по материалам этого уголовного дела обманули не менее 70 жертв.

В СК сообщили, что злоумышленники размещали ложные объявления в интернете о сдаче квартир в аренду. Потерпевшие вносили деньги, но получали несуществующие адреса.

Выяснилось, что руководителем мошенников был Воробьев, который неоднократно становился героем скандальных историй. В прошлом году его уже судили за обман другого блогера.

В рамках нового разбирательства, которое рискует быть разваленным из-за волокиты, он начал сотрудничать со следствием, дал признательные показания, не отрицая свою вину. Но дело до сих пор в суд не передано. При этом пострадавшие уже несколько лет не могут получить обратно свои средства.

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Все новости / Происшествия / ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
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