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СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:47
Происшествия
СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Улан-Удэ, 23 августа. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после побега семи пациентов из Республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии.

Инцидент случился несколько дней назад в отделении принудительного лечения филиала медицинского учреждения, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района. Пациенты организовали беспорядки, в результате чего семь человек сбежали, сообщается на официальном портале СК РФ.

Сбежавшими оказались граждане России, которые находились в психдиспансере по решению суда. Злоумышленники совершили ряд правонарушений, за которые полагалось наказание в виде принудительного лечения.

Правоохранители возбудили по факту побега уголовные дела по статьям 293 УК РФ («Халатность»), 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).

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