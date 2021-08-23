Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 14:55
14:55
Общество
Зеленский недоплачивал за газ в своей крымской квартире
14:55
Общество
Вирусолог рассказал, какой уровень антител нужен для защиты от коронавируса
14:54
Политика
Путин 24 августа примет участие во втором съезде ЕР
14:52
Общество
Юрист Лалаян обжалует решение ФАС по проведенной проверке в аэропорту Домодедово
14:52
Общество
Ушел из жизни бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов
14:51
Общество
Папа римский может отречься от престола из-за болезни
14:49
Весь мир
«Талибан» назначил нового и.о. главы Центробанка Афганистана
14:48
Общество
Вадим Манукян ответил, в чем причина высоких рейтингов драмы «Солнцепек»
14:47
Политика
Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымской платформы»
14:45
Африка
Шойгу встретился с министром обороны и военного производства Египта
Все новости

Массовый замор рыбы произошел в Ростовской области из-за сбросов сточных вод
Общество
Массовый замор рыбы произошел в Ростовской области из-за сбросов сточных вод
rpn.gov.ru  /  Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия

Ростов-на-Дону, 23 августа. Накануне в районе города Шахты Ростовской области дончане обнаружили массовый замор рыбы и забили тревогу. Рыба различных видов плавала вверх брюхом у берега в притоке реки Кундрючья. 

Как пояснили в министерстве природных ресурсов Ростовской области, группа экспертов выехала на место и обнаружила, что по балке Осиновой осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений канализации, эксплуатируемых филиалом «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ». Это объект федерального эконадзора, поэтому информация о возможном нарушении будет направлена в межрегиональное управление Росприроднадзора.

В ведомстве также добавили, что материалы по массовой гибели рыбы в притоках реки Кундрючья будут переданы в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Руководитель областного министерства природы и экологии Михаил Фишкин заявил о значимости общественного контроля.  

«Общественный контроль играет важную роль в защите окружающей среды. Поэтому ни одно обращение граждан не остается без внимательного рассмотрения и незамедлительной реакции со стороны министерства», — отметил Михаил Фишкин.

Это далеко не первый случай массовой гибели рыбы, связанный со сбросами сточных вод. По словам местных жителей, подобный вопрос поднимался еще в январе 2016 года, когда проверка Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружила нарушение законов об охране и использовании водных объектов Зверевским производственным отделением. Тогда дело дошло до суда, чем история закончится сегодня, покажет время.  

Ранее ФАН рассказывал о массовой гибели рыбы в Цимлянском водохранилище и Таганрогском заливе. Инцидент заставил жителей области задуматься о надвигающейся экологической катастрофе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Массовый замор рыбы произошел в Ростовской области из-за сбросов сточных вод
ростовская область массовая гибель рыбы кундрючья сбросы нечистот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru