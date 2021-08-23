Массовый замор рыбы произошел в Ростовской области из-за сбросов сточных вод

Ростов-на-Дону, 23 августа. Накануне в районе города Шахты Ростовской области дончане обнаружили массовый замор рыбы и забили тревогу. Рыба различных видов плавала вверх брюхом у берега в притоке реки Кундрючья.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов Ростовской области, группа экспертов выехала на место и обнаружила, что по балке Осиновой осуществляется сброс сточных вод с очистных сооружений канализации, эксплуатируемых филиалом «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ». Это объект федерального эконадзора, поэтому информация о возможном нарушении будет направлена в межрегиональное управление Росприроднадзора.

В ведомстве также добавили, что материалы по массовой гибели рыбы в притоках реки Кундрючья будут переданы в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

Руководитель областного министерства природы и экологии Михаил Фишкин заявил о значимости общественного контроля.

«Общественный контроль играет важную роль в защите окружающей среды. Поэтому ни одно обращение граждан не остается без внимательного рассмотрения и незамедлительной реакции со стороны министерства», — отметил Михаил Фишкин.

Это далеко не первый случай массовой гибели рыбы, связанный со сбросами сточных вод. По словам местных жителей, подобный вопрос поднимался еще в январе 2016 года, когда проверка Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружила нарушение законов об охране и использовании водных объектов Зверевским производственным отделением. Тогда дело дошло до суда, чем история закончится сегодня, покажет время.

Ранее ФАН рассказывал о массовой гибели рыбы в Цимлянском водохранилище и Таганрогском заливе. Инцидент заставил жителей области задуматься о надвигающейся экологической катастрофе.