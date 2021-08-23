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Сечин предложил способ снизить негативный эффект углеродного налога ЕС
Экономика
Сечин предложил способ снизить негативный эффект углеродного налога ЕС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 23 августа. Россия может снизить негативный эффект от вводимого в Евросоюзе углеродного налога, добившись признания обращающихся в стране квот на выбросы углеводородного газа.

Такое предложение озвучил гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину. Идея главы нефтяной компании заключается во внедрении в РФ добровольной системы учета выбросов CO2, чтобы российские экспортеры, которые столкнуться с регулированием ЕС, могли учитывать высокий потенциал экосистем по поглощению парниковых газов. Для этого, как считает Сечин, необходимо добиться учета поглощающей способности российских лесов на международном уровне и обеспечить поддержку проектам по поглощению углерода, пишет «Коммерсантъ».

Евросоюз планирует ввести углеродный налог с 2026 года. Его размер будет зависеть от выбросов CO2 при производстве импортных товаров. Предполагается, что сначала норма коснется металлов, удобрений, электроэнергии и цемента, однако со временем налог может затронуть и нефтепродукты. В то же время, по словам Игоря Сечина, существует вероятность принятия аналогичных инициатив в США и других странах. Он полагает, что такие меры могут нанести экономике РФ еще больший вред, чем западные санкции.

Руководство ЕС твердо намерено осуществить переход к зеленой энергетике в ближайшие десятилетия. Однако, как показала прошлая зима, при низких температурах традиционные источники энергии становятся незаменимыми.

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роснефть сечин углеродный налог co2
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