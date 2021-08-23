Привитый Pfizer пациент скончался в Греции

Афины, 23 августа. Полностью вакцинированный препаратом Pfizer мужчина скончался в Греции от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Это уже второй случай летального исхода среди вакцинированных пациентов, зарегистрированный в стране, пишет газета Proto Thema.

По данным издания, у 77-летнего мужчины имелось тяжелое основное заболевание, из-за которого он был вынужден принимать сильнодействующие лекарства, снизившие эффективность вакцины.

В конце июля пенсионера госпитализировали, а спустя несколько дней подключили к аппарату ИВЛ на фоне общего ухудшения состояния. Несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Несколько недель назад в Таиланде умерла медсестра, получившая два компонента вакцины Sinovac. Она работала с пациентами, зараженными коронавирусом.