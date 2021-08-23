Оренбуржца оштрафовали за незаконный запуск фейерверка возле аэропорта

Оренбург, 23 августа. Мужчина заплатит 30 тысяч рублей штрафа за запуск фейерверка на автомобильной парковке возле аэропорта. Региональная прокуратура сообщила, что петарды пустили без разрешения.

По данным надзорного органа, есть правила использования авиационного пространства, согласно которым запуск салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных подходов возможен только с разрешения. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении (за нарушение правил использования воздушного пространства). Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Два человека пострадали в Чехове, когда начались выступления с пиротехникой, во время празднования Дня ВДВ. Инцидент произошел на стадионе «Гидросталь». Пострадавших доставили в больницу, сообщало РИАМО.