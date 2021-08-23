В Йемене наравне с боевыми действиями набирает обороты валютная война

Сана, 23 августа. Вооруженный конфликт в Йемене, который с 2014 года разрушает страну и вынуждает население бороться за существование, последние два года усугубляется новым аспектом — валютной войной между повстанцами и правительством.

Она началась с запрета хуситов на использование банкнот, выпущенных официальными властями страны после 2019 года. Причиной этого шага стали опасения по поводу того, что ввод в обращение дополнительного объема валюты способствует росту инфляции.

#Yemen currency clash deepens crisis in war-torn country https://t.co/QiqvbG9HKU — Ahram Online (@ahramonline) August 22, 2021

Опасения оказались оправданы: к настоящему времени стоимость йеменского риала на подконтрольных правительству территориях снизилась до 1 000 единиц за доллар, в то время как в районах, захваченных проиранскими повстанцами, курс остался на уровне 600 к 1.

Это вызвало определенный парадокс, усложнивший обменные операции в двух частях государства.

«Прямо сейчас у нас есть <...> обменный курс для одной и той же валюты внутри страны. Это очень странное явление с точки зрения экономики», — заявила эксперт Центра стратегических исследований Саны Амаль Насер.

В августе правительство попыталось незаметно ввести в обращение новую партию «старых» купюр, которые якобы находились в его резервах. Это вызвало протест со стороны повстанцев, обвинивших власти в печати «поддельных денег» и выпустивших для населения инструкции по их выявлению.

Центральный банк страны был застигнут врасплох, поскольку ожидал равномерного распределения валюты во всем государстве. Напротив, концентрация на правительственной территории всех средств, введенных в оборот после 2019 года, лишь усугубила инфляцию. Впоследствии власти пообещали изъять «излишки» купюр, чтобы частично урегулировать проблему.

"This new injection of money will affect the economy negatively, increase inflation and affect the citizen’s purchasing power.”



- Alaa al-Haj, an Aden resident ⤵️ https://t.co/s96pPLLjCd — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 22, 2021

Однако, по мнению местных аналитиков, сложность в различении «старых» и «новых» денег постепенно заставит их смешаться и в подконтрольных повстанцам районах, что несколько сгладит возникший обменный курс.

Последствия для населения

Помимо проблем при расчетах, с которыми сталкиваются люди, подобная ситуация стала благодатной почвой для различных спекуляций. Потери при обмене «старых» и «новых» денег снижают и без того катастрофическое финансовое состояние граждан, большая часть которых страдает от нищеты и голода.

Военный конфликт между правительственными войсками и шиитскими повстанцами-хуситами, обусловленный по большей части этноконфессиональными противоречиями, продолжается в Йемене с 2014 года.

На стороне официальных властей выступает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией, которая принимает непосредственное участие в боевых действиях. В свою очередь, хуситы пользуются непрямой поддержкой Ирана, который в соответствии со своей доктриной традиционно выступает на стороне шиитов. Исламскую республику обвиняют в поставках повстанцам оружия, в том числе ударных беспилотных летательных аппаратов, которые активно применялись как против йеменской армии, так и для атак на саудовские военные и нефтегазовые объекты.

#Yemen: Heavy rains & floods have become more intense & frequent, washing up land, destroying homes & IDP shelters & damaging infrastructure.



After 6 years of conflict, aid partners are having to respond to mounting humanitarian needs & climate emergencies.#WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/OppANSsPcw — OCHA Yemen (@OCHAYemen) August 19, 2021

Боевые действия практически разрушили инфраструктуру государства. В настоящее время в стране не функционирует большая часть школ, заводов и медицинских учреждений. Это привело к острому гуманитарному кризису, который в последние дни усугубился из-за ливней и наводнений в некоторых районах страны. Около 80% населения страдают от голода и почти полностью зависят от международной помощи.

Несмотря на посредничество иностранных государств, в основном США и Омана, а также постепенные попытки противоборствующих сторон перейти от вооруженной борьбы к переговорам, значимых успехов в дипломатическом решении конфликта пока не достигнуто. За последние недели боевые действия наиболее активно велись в центре и на севере страны, где правительственные войска при поддержке коалиции смогли вернуть часть территорий неподалеку от саудовской границы.