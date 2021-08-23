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В Йемене наравне с боевыми действиями набирает обороты валютная война
Весь мир
В Йемене наравне с боевыми действиями набирает обороты валютная война
Федеральное агентство новостей  / 

Сана, 23 августа. Вооруженный конфликт в Йемене, который с 2014 года разрушает страну и вынуждает население бороться за существование, последние два года усугубляется новым аспектом — валютной войной между повстанцами и правительством.

Она началась с запрета хуситов на использование банкнот, выпущенных официальными властями страны после 2019 года. Причиной этого шага стали опасения по поводу того, что ввод в обращение дополнительного объема валюты способствует росту инфляции.

Опасения оказались оправданы: к настоящему времени стоимость йеменского риала на подконтрольных правительству территориях снизилась до 1 000 единиц за доллар, в то время как в районах, захваченных проиранскими повстанцами, курс остался на уровне 600 к 1.

Это вызвало определенный парадокс, усложнивший обменные операции в двух частях государства.

«Прямо сейчас у нас есть <...> обменный курс для одной и той же валюты внутри страны. Это очень странное явление с точки зрения экономики», — заявила эксперт Центра стратегических исследований Саны Амаль Насер.

В августе правительство попыталось незаметно ввести в обращение новую партию «старых» купюр, которые якобы находились в его резервах. Это вызвало протест со стороны повстанцев, обвинивших власти в печати «поддельных денег» и выпустивших для населения инструкции по их выявлению.

Центральный банк страны был застигнут врасплох, поскольку ожидал равномерного распределения валюты во всем государстве. Напротив, концентрация на правительственной территории всех средств, введенных в оборот после 2019 года, лишь усугубила инфляцию. Впоследствии власти пообещали изъять «излишки» купюр, чтобы частично урегулировать проблему.

Однако, по мнению местных аналитиков, сложность в различении «старых» и «новых» денег постепенно заставит их смешаться и в подконтрольных повстанцам районах, что несколько сгладит возникший обменный курс.

Последствия для населения

Помимо проблем при расчетах, с которыми сталкиваются люди, подобная ситуация стала благодатной почвой для различных спекуляций. Потери при обмене «старых» и «новых» денег снижают и без того катастрофическое финансовое состояние граждан, большая часть которых страдает от нищеты и голода.

Военный конфликт между правительственными войсками и шиитскими повстанцами-хуситами, обусловленный по большей части этноконфессиональными противоречиями, продолжается в Йемене с 2014 года.

На стороне официальных властей выступает коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией, которая принимает непосредственное участие в боевых действиях. В свою очередь, хуситы пользуются непрямой поддержкой Ирана, который в соответствии со своей доктриной традиционно выступает на стороне шиитов. Исламскую республику обвиняют в поставках повстанцам оружия, в том числе ударных беспилотных летательных аппаратов, которые активно применялись как против йеменской армии, так и для атак на саудовские военные и нефтегазовые объекты.

Боевые действия практически разрушили инфраструктуру государства. В настоящее время в стране не функционирует большая часть школ, заводов и медицинских учреждений. Это привело к острому гуманитарному кризису, который в последние дни усугубился из-за ливней и наводнений в некоторых районах страны. Около 80% населения страдают от голода и почти полностью зависят от международной помощи.

Несмотря на посредничество иностранных государств, в основном США и Омана, а также постепенные попытки противоборствующих сторон перейти от вооруженной борьбы к переговорам, значимых успехов в дипломатическом решении конфликта пока не достигнуто. За последние недели боевые действия наиболее активно велись в центре и на севере страны, где правительственные войска при поддержке коалиции смогли вернуть часть территорий неподалеку от саудовской границы.

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