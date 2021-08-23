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Цеков объяснил новую волну блокировок на Украине страхом Зеленского перед правдой
Политика
Цеков объяснил новую волну блокировок на Украине страхом Зеленского перед правдой
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 23 августа. Президент Украины Владимир Зеленский боится истины, поэтому в стране ограничили доступ к некоторым российским медиа, уверен член Совфеда Сергей Цеков.

Сенатор прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Мера ведомства предполагает блокировку доступа к ресурсам «Ростелекома» и некоторым СМИ, передает «Национальная служба новостей». Член комитета Совета Федерации по международным делам Цеков объяснил волну ограничений недемократичностью Зеленского. Президент опасается истины о событиях в России и в Крыму, подчеркнул сенатор.

«Он этой правды ужас как боится, потому что высказал намерения второй раз баллотироваться президентом Украины. Понимает, что если будет говорить правду, то шансов у него практически никаких не будет. Поэтому блокирует сейчас и запрещает все что можно», — отметил член Совфеда в беседе с RT.

Ранее Зеленский заявил об «информационной потере» Украины в Крыму. По словам президента при киевской власти на полуострове не развивались медиа.

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украина зеленский цеков
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