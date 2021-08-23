«Я не старый»: хавбек Глушаков заявил о желании играть за сборную

Москва, 23 августа. Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков заявил о желании и готовности вернуться в сборную России.

Хавбек подмосковного клуба признался, что не разговаривал на предмет возвращения в национальную команду с новым тренером Валерием Карпиным. При этом он отметил, что готов выступать за сборную, поскольку у него есть амбиции.

«Я готов помочь сборной, мое дело — тренироваться, есть желание в сборной играть, есть какие-то свои амбиции. Я последнего слова еще не сказал в национальной команде», — передает ТАСС слова 34-летнего футболиста.

Глушаков считает, что не получал вызов в национальную команду из-за каких-то интриг и закулисных историй, а не из-за статистических показателей или качества игры. Полузащитник заявил, что не считает себя старым.

«Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана», — резюмировал Глушаков.

Ранее Глушаков назвал новоиспеченного тренера сборной России Карпина «харизматичным человеком».