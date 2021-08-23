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Лента
23 августа 13:23
13:21
Общество
Первые шевеления и растущий животик: что происходит с малышом и мамой на 17-й неделе беременности
13:20
Политика
В Кремле назвали недружественным по отношению к России саммит «Крымской платформы»
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Общество
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13:15
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Крупный лесной пожар начался в Бразилии из-за лесного фонарика
13:13
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13:12
Общество
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13:11
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Экономика
Проезд электрокаров по платным трассам может стать свободным в России
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«Этот день в истории». Что произошло 23 августа, праздники, факты, люди
Видео

Каждый день в мире происходят сотни событий. Чтобы не запутаться и акцентировать свое внимание на самом главном, выходит передача «Этот день в истории».

Сегодня День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В 1943 году произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны — Курская битва закончилась победой советских войск. Немецкие войска были отброшены на запад.

В этот день в 1791 году началась Гаитянская революция — единственное в истории успешное восстание рабов, произошедшее во французской колонии. В результате восстания образовалось независимое государство Гаити. Во всем мире сегодня отмечают Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

Какими важными событиями запомнится сегодняшний день, узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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