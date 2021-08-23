«Этот день в истории». Что произошло 23 августа, праздники, факты, люди

Каждый день в мире происходят сотни событий. Чтобы не запутаться и акцентировать свое внимание на самом главном, выходит передача «Этот день в истории».

Сегодня День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В 1943 году произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны — Курская битва закончилась победой советских войск. Немецкие войска были отброшены на запад.

В этот день в 1791 году началась Гаитянская революция — единственное в истории успешное восстание рабов, произошедшее во французской колонии. В результате восстания образовалось независимое государство Гаити. Во всем мире сегодня отмечают Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

Какими важными событиями запомнится сегодняшний день, узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».