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Первую в мире гирю с искусственным интеллектом научили фразе «Слава Украине»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:27
Общество
Первую в мире гирю с искусственным интеллектом научили фразе «Слава Украине»
Prt Scr youtube.com  /  Вінниця. info

Киев, 23 августа. Команда украинских изобретателей создала первую в мире гирю с искусственным интеллектом, способную считать количество упражнений и подбадривать фразой «Слава Украине».

Спортивный снаряд наделили способностью не только следить, сколько упражнений выполнил человек, но и оценивать качество проделанной работы. При этом гиря умеет подсчитывать потраченные килокалории, а также поддерживать моральный дух спортсмена. Спортивный снаряд посвятили 30-й годовщине независимости страны, поэтому при использовании на каждом 30-м повторе гиря выкрикивает: «Слава Украине».

Разработку оснастили Bluetooth, а также аккумулятором, заряда которого хватает на восемь часов активных тренировок. При этом зарядить батарею можно через встроенный порт USB Type C.

Немецкие ученые тем временем создали искусственный интеллект, способный предсказывать поведение человека на основе его мозговых сигналов. Систему уже протестировали на лабораторных грызунах.

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украина разработка Гиря
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