Федункив о свадебном платье: Я немножко б/у женщина, не будем пускать пыль в глаза

Телеканал «Суббота!» показал специальный выпуск реалити-шоу «Скажи платью «Да!», где свадебное платье выбирала телеведущая и актриса Марина Федункив, стало известно ФАН.

В данном процессе ей помогали коллеги по музыкальной группе Карина, Лора и Светлана. При этом стоимость торжественного наряда не ограничивалась.

«Меня впервые взяли замуж в 50 лет, — воскликнула Федункив. — Какой бюджет может быть? Максимальный!»

Первое платье для примерки выбрали Лора и Светлана, второе — Карина, а третье — звездный стилист и ведущий телепроекта Бичолла Тетрадзе.

Первый вариант — белое классическое платье с открытыми плечами — невесте не понравился.

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

«Мне все-таки не 15, я не распыляю невинность, — призналась она. — Я немножко б/у женщина, давайте не будем пыль в глаза пускать! Я не чувствую себя в белом цвете, и у меня, в принципе, очень мало белых вещей. Фата мне тоже, кажется, — «поздноватенько». Я и так веду себя не по возрасту — в силу профессии».

Однако Бичолла все же убедил Федункив примерить фату, и она вскоре изменила свое мнение: «Это красиво! Утонченности придает, нежности…»

Второе платье персикового цвета показалось Марине слишком простым: «Я в нем пастушка. Пастораль! Мне хочется подчеркнуть декольте, а платье закрывает то симпатичное, что у меня есть. К пятидесяти годам симпатичного мало что остается!»

Карина, подобравшая данный вариант, тем не менее, активно защищала «свое» платье: «Ты прямо Фиона (героиня серии мультфильмов о Шрэке. — Прим. ФАН), преобразившаяся!»

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Наконец, третий и последний вариант платья Федункив подобрал ведущий шоу. Он убедил героиню в том, что ей подходит белый цвет, и выбрал наряд с вырезом и пышными рукавами.

«Я уже подумала, что ничего в этом салоне не подберем — сошьем и все, — посетовала Марина. — Но тут он (Бичолла. — Прим. ФАН) дал мне платье, и я обалдела! Мне не хотелось юморить, а хотелось быть кроткой леди. Не думала, что платье может настолько изменить что-то внутри человека».

Это платье понравилось и подругам актрисы и телеведущей.

«Мариночка, ты как дорогой бриллиант, и это платье подчеркивает все грани твоего сияния, — воскликнула Лора. — Ты в нем невеста, как она есть, — красивая, летящая и счастливая!»

По словам Карины, Марина «просто конфеточка, песня и шоколадка!»

«У нее такие красивые плечи, оказывается, — я никогда не видела ее с открытыми плечами, — добавила она. — Все время [ходит] в каких-то закрытых футболочках».

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Кроме того, подруги Федункив поделились и своим отношениям к ее браку Марины с итальянским предпринимателем Стефано Маджи.

«То, как выглядят Марина и Стефано, — это одно целое! — заявила Лора. — Это чувствуется. Видится, они думают одинаково. Смотришь на пару и видишь — это оно, настоящее, и база тут — любовь!»

После съемок Тетрадзе поделился своими впечатлениями уже от работы со звездой.

«Марина сказала, что хочет платье строгого силуэта и не белого цвета, а еще не хочет надевать фату, — отметил стилист. — А ведь фата добавляет торжественность и сказочность моменту! Поэтому я, как настоящий адвокат фаты, уговорил надеть ее. Более того, в итоге Марина выбрала именно белое платье, оно идеально подходит ей».

Бичолла признался, что остался доволен совместной работой, потому что Марина — просто красавица, и будет блистать на свадьбе.

«Желаю тебе прекрасной жизни, дольче вита (в переводе на русский с итальянского — «сладкой жизни». — Прим. ФАН)!», — напутствовал стилист.

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Марина Федункив и ее возлюбленный, итальянец Стефано Маджи, тайно зарегистрировали брак в одном из столичных МФЦ еще весной нынешнего года. Но из-за различных коронавирусных ограничений сыграть свадьбу тогда не удалось, поэтому торжество пришлось отложить.

Пышную свадьбу молодожены сыграют 27 августа, в день 50-летнего юбилея Федункив. Это радостное действо будет показано на телеканале «Пятница!» в специальном выпуске проекта «Четыре свадьбы» в начале сентября.

Ранее стало известно, что на том же канале начался показ нового сезона кулинарного шоу «Адская кухня» с Константином Ивлевым.