Глава ЦБ Ливии призвал увеличить добычу нефти в стране на 40%

Триполи, 23 августа. Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир провел совещание с рабочей группой, чтобы в соответствии с результатами международного аудиторского отчета внедрить карту объединения филиалов. Изначальная цель — разработать интегрированную основу для отделений ЦБ.
Участники встречи обсудили целевую группу, сформированную подразделениями банка для подготовки к консолидации, определили задачи, а также технические, правовые и административные аспекты.
Садик аль-Кабир заявил, что привержен объединению филиалов ЦБ Ливии после завершения международного аудита. По его словам, сейчас проходят обсуждения процесса интеграции. Кроме того, внутренний долг страны превысил 270% ВВП, поэтому Триполи необходимо увеличить добычу нефти как минимум на 40%.
В июле спецпосланник генсека ООН Ян Кубиш передал главе Президентского совета Мухаммаду аль-Манфи в присутствии премьер-министра Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы доклад международного комитета по аудиту филиалов Центрального банка Ливии в Триполи и Аль-Байде.
Согласно отчету, Совет Безопасности ООН и соответствующие североафриканские политические партии, включая Палату представителей и власти, призвали поддержать консолидацию ЦБ.
عاجل | بلومبيرغ: محافظ مصرف ليبيا المركزي كشف أن الدين المحلي تجاوز 270% من الناتج المحلي— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) August 22, 2021
- بلومبيرغ: الكبير أكد أن ليبيا بحاجة لزيادة في إنتاج النفط تقدر بـ40% من أجل تغطية احتياجات الإنفاق pic.twitter.com/iad3nWE7HG