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Глава ЦБ Ливии призвал увеличить добычу нефти в стране на 40%
Весь мир
Глава ЦБ Ливии призвал увеличить добычу нефти в стране на 40%
pixabay.com  / 

Триполи, 23 августа. Глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир провел совещание с рабочей группой, чтобы в соответствии с результатами международного аудиторского отчета внедрить карту объединения филиалов. Изначальная цель — разработать интегрированную основу для отделений ЦБ.

Участники встречи обсудили целевую группу, сформированную подразделениями банка для подготовки к консолидации, определили задачи, а также технические, правовые и административные аспекты.

Садик аль-Кабир заявил, что привержен объединению филиалов ЦБ Ливии после завершения международного аудита. По его словам, сейчас проходят обсуждения процесса интеграции. Кроме того, внутренний долг страны превысил 270% ВВП, поэтому Триполи необходимо увеличить добычу нефти как минимум на 40%.

В июле спецпосланник генсека ООН Ян Кубиш передал главе Президентского совета Мухаммаду аль-Манфи в присутствии премьер-министра Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы доклад международного комитета по аудиту филиалов Центрального банка Ливии в Триполи и Аль-Байде.

Согласно отчету, Совет Безопасности ООН и соответствующие североафриканские политические партии, включая Палату представителей и власти, призвали поддержать консолидацию ЦБ.

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ливия
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