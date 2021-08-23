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Актриса Алена Яковлева рассказала об умершем старшем брате
Шоу-бизнес
Актриса Алена Яковлева рассказала об умершем старшем брате
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 23 августа. Семья актрисы Алены Яковлевой несколько десятков лет назад пережила беду. У знаменитости погиб новорожденный старший брат.

Актриса в студии программы «Судьба человека» рассказала о страшных событиях, которые пережила ее мать Кира Яковлева. Женщина забеременела от своего первого избранника Юрия Лопухина и родила сына. Но мальчик через две недели скончался.

«У мамы был отрицательный резус-фактор, — объяснила 60-летняя актриса. – И поэтому, когда родилась я, доктор взял у меня анализ крови и сказал: «Какая живучая девочка!»»

Кинодива поделилась подробностями личной жизни. Ее мать пережила страшное предательство супруга Юрия Яковлева, который ушел из семьи, когда она была на четвертом месяце беременности. На стороне у артиста был роман с актрисой Екатериной Райкиной, которая тоже ждала от звезды театра и кино ребенка.

Несмотря на то, что отец ушел из семьи, Яковлева поддерживает теплые отношения с братом Алексеем. Звезда также дружит с младшим братом Антоном, который появился у отца в третьем браке.

Знаменитость призналась, что с предательством столкнулась еще в утробе матери: это произошло, когда отец ушел из семьи. Во взрослой жизни артистка пережила измены мужа. Прийти в себя ей помог роман с мужчиной, который был моложе ее на 27 лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Алена Яковлева рассказала об умершем старшем брате
дети актриса смерть яковлева
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