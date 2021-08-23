Обокравших дочь летчика Чкалова мошенников задержали в Бурятии

Улан-Удэ, 23 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, обокравших дочь легендарного советского летчика Валерия Чкалова. Злоумышленников удалось поймать в Бурятии.

Дерзкая кража произошла несколько месяцев назад. Тогда в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, заявив, что у 82-летней женщины украли со счета более 23 млн рублей. О задержании преступников сообщает источник в правоохранительных органах.

Следствие выяснило, что злоумышленники представились пожилой потерпевшей сотрудниками «службы безопасности банка», после чего обманули пенсионерку и дистанционно похитили у нее крупную сумму денег. Вскоре стражи порядка установили, что подозреваемые в преступлении находятся в Бурятии. При участии Росгвардии всех троих участников преступного сообщества задержали в Прибайкальском районе, после чего доставили в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее аферисты получили около 4 млн рублей, обманув двух жительниц Камчатки. Жертвы перевели деньги «брокерам», которые убедили их в перспективном вложении средств, а затем забрали деньги и скрылись.