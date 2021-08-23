Автор «Мира Дикого Запада» раскрыла подробности нового сезона

Москва, 23 августа. Соавтор сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой рассказала о «новых мирах», которые появятся в свежих эпизодах.

Она раскрыла подробности четвертого сезона сериала и пообещала зрителям, что появятся «новые миры», которые будут «по-настоящему интересны» поклонникам. В свежих эпизодах зрителей порадуют актеры, которые снимались в триллере «Воспоминания», сообщает Deadline. Кто именно из звезд засветится в ленте, пока не известно, передает «Культуромания».

На днях стало известно о завершении съемок турецкого сериала «Постучись в мою дверь», который пользуется большой популярностью у зрителей. Его начали транслировать в прошлом году. Главные роли в сериале исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.