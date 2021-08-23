Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:55
11:55
Экономика
Концепцию по развитию электрокаров утвердили в Кабмине РФ
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
11:42
Шоу-бизнес
Федункив о свадебном платье: Я немножко б/у женщина, не будем пускать пыль в глаза
11:40
Происшествия
СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии
Все новости

Автор «Мира Дикого Запада» раскрыла подробности нового сезона

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:26
Общество
Автор «Мира Дикого Запада» раскрыла подробности нового сезона
Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Москва, 23 августа. Соавтор сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Джой рассказала о «новых мирах», которые появятся в свежих эпизодах.

Она раскрыла подробности четвертого сезона сериала и пообещала зрителям, что появятся «новые миры», которые будут «по-настоящему интересны» поклонникам. В свежих эпизодах зрителей порадуют актеры, которые снимались в триллере «Воспоминания», сообщает Deadline. Кто именно из звезд засветится в ленте, пока не известно, передает «Культуромания».

На днях стало известно о завершении съемок турецкого сериала «Постучись в мою дверь», который пользуется большой популярностью у зрителей. Его начали транслировать в прошлом году. Главные роли в сериале исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автор «Мира Дикого Запада» раскрыла подробности нового сезона
кино сериал мир дикого запада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru