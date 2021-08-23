Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:55
11:55
Экономика
Концепцию по развитию электрокаров утвердили в Кабмине РФ
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
11:42
Шоу-бизнес
Федункив о свадебном платье: Я немножко б/у женщина, не будем пускать пыль в глаза
11:40
Происшествия
СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии
Все новости

Власти США изменили политику допуска в аэропорт Кабула

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:29
Общество
Власти США изменили политику допуска в аэропорт Кабула
Pr Scr youtube.com  /  AFP news agency

Вашингтон, 23 августа. Новые правила будут действовать для граждан в международном аэропорте Кабула. Политику допуска изменили власти США.

Вашингтон обновил правила допуска пассажиров в аэропорт. Теперь пропускать в воздушную гавань будут только людей, у которых есть гражданство США, и жителей, владеющих грин-картой. Также допуск в аэропорт получат граждане государств, которые входят в НАТО.

Международному аэропорту Грозного ранее присвоили имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. В этом году отмечается 70 лет со дня рождения Кадырова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти США изменили политику допуска в аэропорт Кабула
сша кабул аэропорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru