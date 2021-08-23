Власти США изменили политику допуска в аэропорт Кабула

Вашингтон, 23 августа. Новые правила будут действовать для граждан в международном аэропорте Кабула. Политику допуска изменили власти США.

Вашингтон обновил правила допуска пассажиров в аэропорт. Теперь пропускать в воздушную гавань будут только людей, у которых есть гражданство США, и жителей, владеющих грин-картой. Также допуск в аэропорт получат граждане государств, которые входят в НАТО.

Международному аэропорту Грозного ранее присвоили имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. В этом году отмечается 70 лет со дня рождения Кадырова.