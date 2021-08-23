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Холодный прием Меркель в Киеве удивил журналиста из Германии

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:14
Политика
Холодный прием Меркель в Киеве удивил журналиста из Германии
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Киев, 23 августа. Немецкий журналист Йорг Бланк рассказал в соцсетях, что канцлера Германии Ангелу Меркель весьма скромно встретили в аэропорту Киева.

В Twitter журналист опубликовал видеозапись, как Меркель выходит из самолета. В Борисполе ее встретила делегация из нескольких человек, а первых лиц Украины среди них не было вообще. Также Бланка вывело из себя, что в аэропорту Меркель не встретил мэр Киева Виталий Кличко.

«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать», — высказался журналист.

Кроме того, Йорг Бланк напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Журналист не исключил, что таким скромным приемом Киев решил показать, что Зеленский делает ставку на партию «Зеленые», которая участвует в выборах в бундестаг.

Ранее Кличко сообщил, что охрана аэропорта не пустила его встречать Меркель. По его словам, раньше всегда он был в составе делегации при приеме канцлера ФРГ, но подобный отказ с ним случился впервые.

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы. Награда вручена немецкому канцлеру «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает НСН.

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