Холодный прием Меркель в Киеве удивил журналиста из Германии

Киев, 23 августа. Немецкий журналист Йорг Бланк рассказал в соцсетях, что канцлера Германии Ангелу Меркель весьма скромно встретили в аэропорту Киева.

В Twitter журналист опубликовал видеозапись, как Меркель выходит из самолета. В Борисполе ее встретила делегация из нескольких человек, а первых лиц Украины среди них не было вообще. Также Бланка вывело из себя, что в аэропорту Меркель не встретил мэр Киева Виталий Кличко.

«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать», — высказался журналист.

Кроме того, Йорг Бланк напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Журналист не исключил, что таким скромным приемом Киев решил показать, что Зеленский делает ставку на партию «Зеленые», которая участвует в выборах в бундестаг.

Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn — Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

Ранее Кличко сообщил, что охрана аэропорта не пустила его встречать Меркель. По его словам, раньше всегда он был в составе делегации при приеме канцлера ФРГ, но подобный отказ с ним случился впервые.

Зеленский наградил Меркель орденом Свободы. Награда вручена немецкому канцлеру «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает НСН.