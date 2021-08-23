Зеленский попросил ЕС о «бронежилете» от «Северного потока — 2»

Киев, 23 августа. Украине нужен «бронежилет» от Евросоюза в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев хочет получить от ЕС гарантии безопасности, в противном случае Украина просто не примет этот факт никогда. Об этом глава государства рассказал в интервью местному телеканалу.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины<...>Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита (газа. — Прим. ФАН), объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа», — подчеркнул Зеленский.

Киеву важно понимать, кто из лидеров стран Запада сможет обеспечить все гарантии не только на словах, подчеркнул Зеленский.

Ранее глава государства заявил, что Украина заранее проиграла информационную войну за Крымский полуостров. Такое заявление он сделал, говоря об «аренде» полуострова Россией. Зеленский также объяснил отсутствие представителей Запада на саммите «Крымской платформы» тем, что они «боятся» Москву, сообщает «Национальная служба новостей».