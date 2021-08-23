Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:55
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
11:42
Шоу-бизнес
Федункив о свадебном платье: Я немножко б/у женщина, не будем пускать пыль в глаза
11:40
Происшествия
СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии
11:37
Общество
Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
Все новости

Зеленский попросил ЕС о «бронежилете» от «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:11
Политика
Зеленский попросил ЕС о «бронежилете» от «Северного потока — 2»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 23 августа. Украине нужен «бронежилет» от Евросоюза в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев хочет получить от ЕС гарантии безопасности, в противном случае Украина просто не примет этот факт никогда. Об этом глава государства рассказал в интервью местному телеканалу.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины<...>Это гарантии энергетической безопасности, объема транзита (газа. — Прим. ФАН), объема для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа», — подчеркнул Зеленский.

Киеву важно понимать, кто из лидеров стран Запада сможет обеспечить все гарантии не только на словах, подчеркнул Зеленский.

Ранее глава государства заявил, что Украина заранее проиграла информационную войну за Крымский полуостров. Такое заявление он сделал, говоря об «аренде» полуострова Россией. Зеленский также объяснил отсутствие представителей Запада на саммите «Крымской платформы» тем, что они «боятся» Москву, сообщает «Национальная служба новостей».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский попросил ЕС о «бронежилете» от «Северного потока — 2»
украина зеленский Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru