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Зафиксирован рост зарплаты разнорабочих в России на фоне оттока мигрантов

  /   Обновлено: 23 августа 2021 11:21
Экономика
Зафиксирован рост зарплаты разнорабочих в России на фоне оттока мигрантов
pixabay.com  /  Дэвид Марк

Москва, 23 августа. Создавшийся в стране дефицит на мастеров по укладыванию плитки, оконных монтажников и иных специалистов повлиял на уровень зарплат в сегменте.

Распространение коронавируса способствовало нехватке множества разнорабочих по отдельным специальностям. Со временем дефицит усилился, что вылилось в повышение средней заработной платы, которая предоставляется низкоквалифицированным рабочим.

Соответствующие выводы сделали эксперты компании HeadHunter. Об этом пишет РБК.

«Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился», — отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

Как считает Артем Кумпель, занимающий должность управляющего директора «Авито Работа», в большей степени нехватку неквалифицированных специалистов ощущают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительном секторе и в аграрном производстве. По этой причине некоторые работодатели стали повышать зарплату, чтобы оставить у себя сотрудников.

Представитель HeadHunter Данина убеждена, что уехавшие трудовые мигранты начнут возвращаться в Россию в конце осени.

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мигранты зарплата разнорабочие
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