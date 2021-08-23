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Советский вундеркинд Ирина Полякова призналась, что жила в аду
Общество
Советский вундеркинд Ирина Полякова призналась, что жила в аду
pixabay.com  /  sobima

Москва, 23 августа. Ребенок-вундеркинд из СССР Ирина Полякова, поступившая на экономический факультет МГУ в 14-летнем возрасте, сравнивает свою тогдашнюю жизнь с адом. По ее словам, ей приходилось быть изгоем, и она ждала своего 18-летия, чтобы поскорее сбежать от строгих родителей, которые постоянно заставляли ее учиться, пишет «Лента.ру».

К пяти годам девочка уже прочитала 26 томов сочинений Жюля Верна. Она объяснила, что просто бывала у папы-инженера на работе, а в библиотеке не было детских книг. Она начала читать и втянулась.

Мать девочки — педагог, и именно она приняла решение, что маленькая Ира должна поступить в МГУ. Полякова все детство провела за книгами. Родители воспитывали ее в строгости, за пятерки ее не хвалили. Для них это были единственные нормальные оценки.

По словам девочки-вундеркинда, в детстве у нее не было друзей, а учиться так много ей приходилось, потому что другого выбора у нее просто не было.

«Я была одинока, у меня не было братьев и сестер, не было друзей. В основном я сидела дома», — вспоминает Ирина.

Сегодня, повзрослев и обретя мудрость, женщина осознала, что стремление родителей дать ей образование являлось «идеей-фикс». При этом детства она была лишена. Ведь в советское время специализированной среды для одаренных детей не было, и она просто была вырвана из реальной жизни.

Устав от постоянного давления, в 18 лет Полякова убежала из дома и пошла работать.

Сегодня Ирина работает на двух работах и воспитывает сына. Мальчику уже 14 лет, но она не заставляет его учиться и не требует блестящих результатов.

Другая девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, которая накануне сдала ЕГЭ в восемь лет, воспитывается в многодетной семье, где родители решили сделать из всех своих отпрысков «чудо-детей». Девочка будет учиться в МГУ на психологическом факультете. При этом в ее планах закончить университет всего за два года.

Ранее психолог Елена Петрова объяснила, в чем различия между гением и вундеркиндом.

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ссср вундеркинд теплякова
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