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Авербух показал трогательное фото с Арзамасовой перед поездкой из роддома
Шоу-бизнес
Авербух показал трогательное фото с Арзамасовой перед поездкой из роддома
Федеральное агентство новостей  /  Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев / Андрей Никеричев

Москва, 23 августа. Тренер по фигурному катанию Илья Авербух забрал свою супругу, актрису Елизавету Арзамасову, с сыном из роддома. Он показал фанатам кадр с женой перед поездкой домой.

Звезда сериала «Папины дочки» родила в середине августа. О радостном событии в семье она сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Через несколько дней после рождения первенца Арзамасова была выписана из роддома.

Авербух и его сын от первого брака Мартин приехали в роддом встречать артистку и нового члена семьи. Тренер по фигурному катанию запечатлел этот радостный момент и опубликовал фото на своей странице в Instagram.

«Вчера вернулся из Нижнего Новгорода. Все вместе едем домой!» — подписал снимок Авербух.

Поклонники пришли в восторг от трогательного снимка и поздравили новоиспеченного отца с радостным событием, передает «Вечерняя Москва». В комментариях отметились звезды отечественного шоу-бизнеса и спорта, которые тепло встретили новое фото.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух долго скрывали свои романтические отношения. В конце прошлого года они поженились. Через несколько месяцев супруги поделились с поклонниками радостным событием, сообщив о скорейшем прибавлении в семье.

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