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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов
Экономика
Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов
pixabay.com/PD

Москва, 23 августа. Российский рынок акций начал новую неделю с роста индексов Мосбиржи и РТС, свидетельствуют данные биржевых торгов.

В начале сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,8% и достиг 3864,06 пункта, а индекс РТС составил 1644,3 пункта (+1,3%). Положительная динамика в пределах 1,7% также наблюдается у большинства «голубых фишек».

Курс рубля стабилен к доллару и составляет 74,05 единицы. По сравнению с закрытием торгов на предыдущей неделе российская валюта укрепилась на 21 копейку. Это происходит на фоне коррекции нефтяного рынка после семи сессий непрерывного падения. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent в начале дня составляет 66,45 доллара за баррель и растет на 2%. Котировки WTI подскочили на 1,9%, до 63,32 доллара за бочку.

Мосбиржа ранее сообщила об увеличении числа частных инвесторов в июле 2021 года до 13,2 млн человек. По данным торговой площадки, в прошлом месяце сделки совершили свыше 1,9 млн физических лиц.

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