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Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее
Спорт
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее
Global Look Press  /  Cristian Cristel/XinHu

Киев, 23 августа. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, в том числе и в другой национальной команде.

Украинский специалист отметил, что не рассматривал никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). По его словам, в настоящий момент «у него спокойный период».

«Надо будет посмотреть некоторые варианты, касающиеся клубов и других, наверное, сборных тоже. Посмотрим, какие будут», — рассказал экс-наставник сборной Украины в эфире передачи «Великий футбол».

Шевченко обратил внимание на то, что его тренерский штаб собирается уделить внимание другим клубам и пообщается с другими специалистами. Он также указал, что хотелось бы поработать с командой, у которой есть цели и амбиции.

Напомним, 1 августа Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением соглашения. Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

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футбол Андрей Шевченко сборная украины
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