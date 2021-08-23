ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Туле

Тула, 23 августа. В Сети появились кадры с украинским разведчиком, которого Федеральная служба безопасности России задержала в Туле за попытку похитить данные о новейшем стрелковом оружии.

На кадрах, опубликованных ФСБ, можно заметить, что гражданина Украины задержали в помещении одного из гаражных комплексов, оборудованных под шиномонтаж. Не исключается версия, что украинец прикрывал шпионаж легальными видами деятельности.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Против иностранца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что спецагента украинских спецслужб задержали с поличным в Туле.