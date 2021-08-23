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В российском правительстве обозначили ключевые показатели развития регионов
Экономика
В российском правительстве обозначили ключевые показатели развития регионов
government.ru

Москва, 23 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил ключевые показатели социально-экономического развития регионов РФ и федеральных округов.

О них говорилось в решениях главы кабмина по итогам совещания, посвященного кураторству федеральных округов вице-премьерами. По словам Мишустина, результатами работы его заместителей должны стать повышение доходов населения и численности занятых, а также рост внебюджетных инвестиций и выпуска товаров.

«Заместителям председателя правительства РФ — кураторам федеральных округов исходить из следующих ключевых целей социально-экономического развития субъектов РФ и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам РФ; рост доходов населения; рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); рост численности занятых», — отмечено в опубликованном на портале правительства документе.

На задачу вице-премьеров курировать федеральные округа указал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Мишустин определил за каждым зампредом определенный регион. Решение принималось на основании профессионального опыта, знаний и круга задач, которые чиновники выполняют в правительстве.

Кабмин РФ может обязать производителей и импортеров электронной продукции маркировать электронно-компонентную базу (ЭКБ). После маркировки, как предполагается, власти намерены установить утилизационный сбор для ряда видов товаров.

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