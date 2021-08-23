В День флага «Лахта-центр» сиял бело-сине-красными цветами

В праздничном флешмобе приняли участие «Газпром Арена», Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Иллюминация на небоскребе «Лахта-центр» длилась восемь часов. Всю ночь с 20:50 до 5:00 сиял флаг Российской Федерации высотой в 462 метра.

Всего к торжеству в городе подготовили 200 элементов благоустройства.

Основная часть была расположена на Невском проспекте, площади Восстания, на площади Пролетарской Диктатуры и Сенатской. На Якорной площади Санкт-Петербурга развернули флаги страны.

По всей стране прошла волна российского флага. Самый большой флаг развернули в Москве. Полотно размером в тысячу квадратных метров уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Самым необычным способом отметили день флага участники фестиваля красок. Окрасили себя в триколор.

День российского флага учрежден 27 лет назад. Цвета наделили смыслом еще в императорское время. Красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — свободу и независимость.