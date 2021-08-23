Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:54
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
11:42
Шоу-бизнес
Федункив о свадебном платье: Я немножко б/у женщина, не будем пускать пыль в глаза
11:40
Происшествия
СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии
11:37
Общество
Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
Все новости

В День флага «Лахта-центр» сиял бело-сине-красными цветами
Видео

В праздничном флешмобе приняли участие «Газпром Арена», Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Иллюминация на небоскребе «Лахта-центр» длилась восемь часов. Всю ночь с 20:50 до 5:00 сиял флаг Российской Федерации высотой в 462 метра.

Всего к торжеству в городе подготовили 200 элементов благоустройства.

Основная часть была расположена на Невском проспекте, площади Восстания, на площади Пролетарской Диктатуры и Сенатской. На Якорной площади Санкт-Петербурга развернули флаги страны.

По всей стране прошла волна российского флага. Самый большой флаг развернули в Москве. Полотно размером в тысячу квадратных метров уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Самым необычным способом отметили день флага участники фестиваля красок. Окрасили себя в триколор.

День российского флага учрежден 27 лет назад. Цвета наделили смыслом еще в императорское время. Красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — свободу и независимость.

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / В День флага «Лахта-центр» сиял бело-сине-красными цветами
триколор лахта-центр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru