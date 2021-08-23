Аналитики The New Yorker назвали причины возможной войны между США и Китаем

Вашингтон, 23 августа. США могут развязать полномасштабную войну с Китаем из-за Тайваня. Такое мнение выразили американские аналитики.

Обозреватели издания The New Yorker в своем материале пишут, что Соединенные Штаты должны готовиться к полномасштабному противостоянию с КНР в Тайване. При этом они ссылаются на мнение бывшего заместителя помощника главы Пентагона по вопросам стратегии и развития ВС Элбриджа Колби, занимавшего эту должность в администрации экс-президента США Дональда Трампа.

Колби указывает, что Пекин постоянно наращивает военную и экономическую мощь, а его флот по количеству кораблей уже превзошел Военно-морские силы США. По всей вероятности, Китай готовится начать операцию в Тайване, который руководство КНР включает в свою сферу влияния, считает эксперт. Однако Вашингтон не может этого допустить, поэтому ему, вероятнее всего, придется столкнуться с Народно-освободительной армией Китая.

«Идеалистические уколы совести и Афганистан второстепенны по сравнению с настоящими военными, экономическими и дипломатическими действиями, которые нам еще предстоят», — отмечает Колби.

Ранее сообщалось, что новый командующий ВМС США Карлос дель Торо назвал Китай одной из главных угроз американскому флоту. Кроме того, американский инвестор Джордж Сорос вместе с другими влиятельными вкладчиками решил отказаться от активов в КНР, передает телеканал «360».