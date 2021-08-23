Осиротевшую после ДТП под Саратовом девочку перевезут в больницу Екатеринбурга

Саратов, 23 августа. Трехлетнюю девочку, выжившую после страшного ДТП в Саратовской области, перевезут в больницу Екатеринбурга санавиацией, если позволит состояние здоровья, пишут СМИ.

Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы города Вольска, за ее жизнь борются врачи.

Несколько дней назад Lada Largus столкнулся с КамАЗом, выезжая на трассу с автозаправочной станции в районе села Терса. От удара легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где его снесла фура. От полученных травм родители, бабушка и двое братьев девочки получили смертельные травмы.