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Осиротевшую после ДТП под Саратовом девочку перевезут в больницу Екатеринбурга

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:54
Происшествия
Осиротевшую после ДТП под Саратовом девочку перевезут в больницу Екатеринбурга
pexels.com

Саратов, 23 августа. Трехлетнюю девочку, выжившую после страшного ДТП в Саратовской области, перевезут в больницу Екатеринбурга санавиацией, если позволит состояние здоровья, пишут СМИ.

Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы города Вольска, за ее жизнь борются врачи.

Несколько дней назад Lada Largus столкнулся с КамАЗом, выезжая на трассу с автозаправочной станции в районе села Терса. От удара легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где его снесла фура. От полученных травм родители, бабушка и двое братьев девочки получили смертельные травмы.

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дтп девочка саратовская область
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