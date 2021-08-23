Политолог Шатров: у США появилась возможность спровоцировать новую войну в Афганистане

Москва, 23 августа. Бойцы афганского сопротивления могут быть втянуты в опасную игру, которая позволит США спровоцировать новый виток напряженности в республике, заявил политолог Игорь Шатров.

В эфире радио Sputnik аналитик отметил, что Афганистан уже «скатывается в гражданскую войну». Недавно здесь проявило себя ополчение, члены которого готовы дать отпор «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Лидер сопротивления Ахмад Масуд рассчитывает на поддержку со стороны США, но за нее афганцам придется заплатить высокую цену, уверен эксперт. Так, у Вашингтона появилась возможность спровоцировать новую войну в республике.

«Выгодно ли США и Западу в нынешней ситуации поддерживать сопротивление талибам? Конечно, выгодно. Потому что в Афганистане будет сохраняться напряженность и ситуация всегда может быть повернута против России и Китая», — объяснил Шатров.

В последние месяцы в Афганистане наблюдалась эскалация напряженности. Причиной тому стало решение США свернуть свою военную миссию. Талибы воспользовались этим, чтобы захватить власть в стране. Сейчас они не контролируют только провинцию Панджшер, где и концентрируются силы сопротивления. Ранее, как пишет «Газета.ру», талибы объявили об отправке сотен бойцов в этот регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.