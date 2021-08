Президент Ирана Раиси обсудил возобновление СВПД и Афганистан с главой МИД Японии

Тегеран, 23 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал Японию освободить принадлежащие Исламской республике несколько миллиардов долларов, находящихся на японских счетах и заблокированных в рамках санкций США. Соответствующая просьба прозвучала в ходе встречи Раиси и министра иностранных дел дальневосточной страны Тосимицу Мотэги.

«Улучшение отношений с Японией имеет большое значение для Ирана. <...> Любая задержка с разблокированием иранских активов в японских банках не оправдана», — заявил президент в ходе встречи.

Мотэги пребывал на иранской территории 21-22 августа в рамках ближневосточного турне. До встречи с президентом он успел провести переговоры со своим коллегой Джавадом Зарифом, главой службы безопасности Али Шамхани и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. На обсуждение выносились вопросы ядерной сделки, Афганистана, американских санкций. Кроме того, страны подписали таможенное соглашение.

В 2015 году при участии Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС был сформулирован СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), по которому Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

В 2018 году Соединенные Штаты вышли из соглашения и ввели повторные ограничения в отношении Тегерана, включая блокировку иностранных счетов, на которых хранились предназначенные для Ирана деньги за уже поставленные им энергоносители. После неоднократных провальных попыток привлечь США за стол переговоров при помощи европейских стран иранское руководство объявило себя освобожденным от соглашения и возобновило ядерные исследования.

С начала апреля в Вене ведутся переговоры по возобновлению СВПД. Они были прерваны в июне после шести раундов в связи с избранием Раиси на пост президента и соответствующей необходимости формирования новой администрации. После завершения данного процесса диалог должен возобновиться.

В число ключевых разногласий входят составление списка санкций, которые необходимо отменить США, а также выработка последовательности шагов Ирана по сворачиванию ядерной программы.

«Американцы должны ответить мировому сообществу, почему они не выполнили свои обязательства по СВПД и вышли из этого международного соглашения», — сказал Раиси в беседе с японским чиновником.

Мотэги, в свою очередь, подтвердил поддержку СВПД со стороны Токио, заявив, что восстановление договора выгодно всем сторонам, так как это позволило бы решить проблему путем диалога.

Иранский президент также приветствовал усилия Японии в оказании помощи Афганистану. По словам Раиси, афганцы сами должны определять направление движения своей страны, и уход американцев спустя 20 лет пребывания в республике есть ничто иное, как признание ими своей ошибки.

«Без сомнения, в обозримом будущем мы также станем свидетелями подобных признаний со стороны других стран региона и в районе Персидского залива», — сказал он.

Глава японского МИД выразил озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане, подчеркнув необходимость прекращения насилия и защиты людей.

«Токио поддерживает дипломатические усилия стран региона по достижению мира и стабильности, и наша фундаментальная позиция заключается в том, что вопросы должны решаться путем диалога», — отметил Мотэги.

На японских счетах лежат 1,5-3 миллиарда долларов, принадлежащих Ирану. Всего же республика борется за десятки миллиардов долларов, задержанных за рубежом в связи с санкциями США против ее банковского и энергетического секторов.