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Кондратюк призвал запретить выступление Ротару на Дне независимости Украины

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:44
Шоу-бизнес
Кондратюк призвал запретить выступление Ротару на Дне независимости Украины
sofiarotaru.com  /  София Ротару

Киев, 23 августа. Известный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк призвал не пускать народную артистку СССР Софию Ротару на концерт в честь Дня независимости Украины.

Праздничное мероприятие запланировано в Киеве на 24 августа. Музыкальный продюсер отметил, что если бы у него была возможность, он не допустил бы артистку до сцены после ее выступления на фестивале «Новая волна», который проходит в Сочи. На российском празднике артистка представила новую композицию «Сердце размером с солнце».

«При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару после ее недавнего выступления на «Новой волне» в Сочи, <...> я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню независимости», — отметил Кондратюк в своем аккаунте в Facebook.

По словам продюсера, на Украине нет четко определенного закона об артистах, которые зарабатывают деньги в двух странах одновременно. Однако он считает отсутствие запрета неправильным. Кроме Ротару, он упомянул таких популярных музыкантов, как Макс Барских, Ани Лорак и Светлана Лобода.

Музыкальный фестиваль «Новая волна» в самом разгаре. После третьего конкурсного дня известный исполнитель Александр Розенбаум устроил вечеринку в кабацком стиле. Собравшиеся гости не отказывали себе в удовольствии попеть любимые песни на разные темы и поесть семечек.

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украина кондратюк ротару новая волна
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