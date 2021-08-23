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Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
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Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
Общество
Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
pixabay.com  / 

Депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко положительно оценил совместное решение законодательной и исполнительной властей Санкт-Петербурга закрепить право онкологических и некоторых других категорий больных на получение бесплатного спецпитания. Онищенко порадовался, что ограничения, касающиеся плановой медицинской помощи, введенные повсеместно из-за пандемии COVID-19, уходят в прошлое, и в первую очередь это улучшит положение онкологических больных.

Ранее стало известно, что в Петербурге не только возобновляют программу бесплатной выдачи спецпитания онкобольным, но и расширяют перечень диагнозов, которые дают право на получение такой помощи.

Питание (в основном это клинические коктейли и специальные смеси для реабилитации) этим группам пациентов будет выдаваться за счет городского бюджета. Это будет прописано специальной бюджетной строкой и закреплено в Социальном кодексе, что станет гарантией отсутствия перебоев с таким питанием, подчеркивают в Смольном.

Напомним, именно Санкт-Петербург еще шесть лет назад стал первым российским регионом, где онкологические больные стали получать бесплатное спецпитание. Продление этой программы пришлось временно отложить из-за пандемии COVID-19.

Инициатива вернуться к программе исходила от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, он внес это предложение на заседании городского правительства, которое поддержало проект. Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городском бюджете на нынешний год изысканы средства, чтобы возобновить выдачу такого питания уже в этом году, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Александр Беглов
Федеральное агентство новостей  / 

Инициатива Александра Беглова и ее быстрая реализация на уровне городского бюджета — это очень важный шаг в деле здоровьесбережения петербуржцев, отметил депутат Госдумы, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Онкологические заболевания — это бич современного общества, во многом из-за того, что люди стали жить дольше, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Онкология стоит на втором месте как причина смерти после сердечно-сосудистых болезней. Решение петербургских властей поддержать онкобольных — это еще одно подтверждение социально ориентированной политики руководства города».

Геннадий Онищенко
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Онищенко подчеркнул, что спецпитание — это не прихоть, а важная часть лечения и реабилитации пациентов.

«Кроме того, бесплатное спецпитание — это серьезное финансовое подспорье, ведь онкобольные и другие категории пациентов с хроническими заболеваниями нередко не в состоянии работать, а средства им нужны. Так что эта инициатива положительно скажется на продолжительности жизни таких больных, а значит — на увеличении средней продолжительности предстоящей жизни всех петербуржцев (напомню, это расчетный показатель, зависящий от многих факторов). Думаю, то, что делает руководство Петербурга в этой области, — отличный пример для других регионов, этот опыт должен быть востребован и подхвачен», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что в бюджете Петербурга на будущий год заложено 390 миллионов рублей на бесплатное спецпитание для онкологических больных и пациентов, страдающих некоторыми генетическими заболеваниями.

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Все новости / Общество / Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
петербург онищенко онкология беглов
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