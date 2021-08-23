Во Владимир на один день вернулась эпоха правления Александра Невского

Владимир, 23 августа. Накануне во Владимире прошла межрегиональная акция «Венок славы Александра Невского».

В честь 800-летия князя в самом центре города — в парке Пушкина — был проведен исторический фестиваль. В его рамках показали историческую реконструкцию тех далеких времен, прошли мастер-классы и кинопоказ. Эта межрегиональная культурно-просветительская акция была проведена в рамках федерального плана мероприятий, посвященных юбилею святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается в России в этом году.

Гости праздника увидели битву на мечах, смогли полакомиться блюдами тех лет, приготовленными так же, как в старину, попробовать себя в качестве подмастерья кузнеца, сообщают «Владимирские ведомости».

Завершилась акция концертом. В исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и сводного хора прозвучала опера-оратория современного российского композитора Александра Чайковского «Хроники. Александр Невский».

Ранее ФАН рассказывал о выставке во Владимирско-Суздальском музее-заповеднике «Александр Невский: легенда о святом». Она посвящена эволюции образа князя на протяжении веков.