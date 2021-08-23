Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:53
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
11:42
Шоу-бизнес
Федункив о свадебном платье: Я немножко б/у женщина, не будем пускать пыль в глаза
11:40
Происшествия
СК завел три уголовных дела после побега пациентов психдиспансера в Бурятии
11:37
Общество
Онищенко одобрил инициативу Беглова по бюджетным гарантиям для онкобольных Петербурга
Все новости

Во Владимир на один день вернулась эпоха правления Александра Невского
Общество
Во Владимир на один день вернулась эпоха правления Александра Невского
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Владимир, 23 августа. Накануне во Владимире прошла межрегиональная акция «Венок славы Александра Невского».

В честь 800-летия князя в самом центре города — в парке Пушкина — был проведен исторический фестиваль. В его рамках показали историческую реконструкцию тех далеких времен, прошли мастер-классы и кинопоказ. Эта межрегиональная культурно-просветительская акция была проведена в рамках федерального плана мероприятий, посвященных юбилею святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается в России в этом году.

Гости праздника увидели битву на мечах, смогли полакомиться блюдами тех лет, приготовленными так же, как в старину, попробовать себя в качестве подмастерья кузнеца, сообщают «Владимирские ведомости».

Завершилась акция концертом. В исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и сводного хора прозвучала опера-оратория современного российского композитора Александра Чайковского «Хроники. Александр Невский».

Ранее ФАН рассказывал о выставке во Владимирско-Суздальском музее-заповеднике «Александр Невский: легенда о святом». Она посвящена эволюции образа князя на протяжении веков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Во Владимир на один день вернулась эпоха правления Александра Невского
владимир фестиваль александр невский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru