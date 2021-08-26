Выпускники МГУ вспомнили об однокурснике, который попал в вуз в 13 лет

Москва, 23 августа. Самый популярный университет России — МГУ помимо своих удивительных и квалифицированных преподавателей также славится тем, что принимает на учебу вундеркиндов. Такие дети зачастую изучают школьную программу раньше положенного возраста. Но по какой-то непонятно причине, юные студенты не смогли справиться с давлением в вузах и ожидания родителей так и не оправдали, пишет Lenta.ru Так, 47-летний москвич, ставший студентом Московского Государственного Университета в 13-летнем возрасте, во время учебы скатился до троек. Вуз для юноши оказался слишком высокой планкой и он не выдержал нагрузки, которая даже для старших товарищей нередко оказывалась неподъемной.

В планах у мужчины была защита диссертации. Он хотел стать аспирантом, но этого у него не получилось. Позднее он устроился на работу в правоохранительные органы, долгое время работал охранником, а сейчас стал дизайнером одежды.

По мнению однокурсников, история вундеркинда очень походит на то, что сейчас происходит с россиянкой Алисой Тепляковой, которая в восьмилетнем возрасте сдала ЕГЭ и была зачислена в МГУ.

«Из него пытались сделать что-то великое, как сейчас из этой бедной девочки, а в результате ничего из него не вышло», — говорит однокурсник вундеркинда.

Теплякова выбрала для обучение факультет психологии на платной основе. На бюджет ее не взяли, но количество баллов позволило ей претендовать на место в одном из лучших университетов страны.

Ранее сообщалось о других грандиозных планах девочки-вундеркинда. Она хочет окончить МГУ за два года.