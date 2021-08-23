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Эфир: Итоги независимости Украины на фоне Союзного государства обсуждают в «Патриоте»
Общество
Эфир: Итоги независимости Украины на фоне Союзного государства обсуждают в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

Украина готовится к главному своему государственному празднику. День независимости в стране традиционно отмечается 24 августа. Празднества в Киеве обещают пройти ярко и насыщенно с многочисленными мероприятиями.

Символично в этой дате еще и то, что Украина отпразднует 30-летие независимости рухнувшим флагштоком (самым большим в мире) и парадом националистов на Крещатике.

К слову, огромный 70-метровый флагшток, на котором планировалось разместить украинский флаг в День независимости страны, упал в Херсоне во время монтажа. К счастью, никто не пострадал.

Экономические итоги независимости Украины обсуждают в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В рамках встречи вице-президент Петровской академии наук, заместитель председателя «Российско-белорусского братства» Андрей Антонов оценит, выполнены ли, и на сколько хорошо, политические обещания властей Украины. Как на этом фоне выглядит Белоруссия, выбравшая союз с Россией? Как будут дальше развиваться отношения трех стран: России, Белоруссии и Украины? На эти и другие вопросы отвечает гость пресс-центра.

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