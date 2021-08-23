Еще недавно круг профессий, связанных с животными, для большинства ограничивался ветеринаром и, может быть, дрессировщиком в цирке. На самом деле каждый вид требует своего специалиста. Очевидно, что как в медицине травматолог не заменит офтальмолога, так и в животноводстве специалист по аквариумным рыбкам вряд ли будет полезен, скажем, на конюшне.

Поскольку чаще всего речь все-таки идет о домашних любимцах, подробно рассмотрим профессию фелинолога ― специалиста по кошкам.

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Усатая история

Домашняя кошка, как мы ее знаем сегодня, произошла от африканской дикой кошки, что совсем недавно было окончательно установлено учеными. Животное было одомашнено человеком 10 тысяч лет назад. Причиной послужило, вероятно, то, что кошки охотились на грызунов, сохраняя таким образом запасы зерна. Из Древнего Египта и ближневосточных стран кошка около 4400 лет назад попала в Европу. В результате естественного скрещивания с дикими представителями рода кошачьих начали появляться разные породы.

Надо сказать, что кошки не всегда были близки человеку. Так, например, в Древнем Египте они считались священным животным, а вот в средневековой Европе усатые питомцы ассоциировались с колдовством и ведьмами, поэтому не одобрялись церковью и подвергались гонениям. В XVIII-XIX веках кошки снова оказались в фаворе и стали модным увлечением. Именно в конце XIX века начались первые селекционные работы. Уже в 1871 году в Лондоне состоялась первая выставка кошек.

Сегодня кошки по праву являются одними из самых популярных домашних животных. Усатые любимцы не требуют особого ухода и больших финансовых затрат, отлично чувствуют себя в квартире и дарят массу положительных эмоций своим хозяевам.

Зачем нужен фелинолог

Фелинология ― раздел зоологии, посвященный именно кошкам. Не только их здоровью, но разведению и селекции. Конечно, если вы взяли котенка с улицы просто для себя, чтобы дома было веселее, услуги фелинолога вам вряд ли понадобятся. Но когда речь идет о породистой кошке и вообще об осознанной покупке домашнего животного, фелинолог незаменим.

Международные «кошачьи» ассоциации насчитывают около 100 различных пород этих животных. Помимо разницы в экстерьере, они отличаются и характером, и привычками. Специалист в этой области, эксперт-фелинолог, подскажет, какую породу лучше выбрать, исходя из каждого конкретного случая.

Например, усатого кроху захотели взять в большую многодетную семью. В этом случае нужно подобрать общительную, дружелюбную кошку, которая будет с удовольствием играть с детьми и вообще активно взаимодействует с человеком. Породы с менее дружелюбным характером такой семье не подойдут.

Это только один пример из возможных, профессия фелинолога гораздо шире. Чем еще занимается специалист по кошкам и где этому научиться, рассмотрим далее.

Как стать фелинологом

Конечно, прежде всего — любить кошек. Такая профессия — в первую очередь призвание, которое идет из детства. При этом превращение хобби в профессиональную карьеру потребует, разумеется, соответствующего образования и определенных личных качеств.

Итак, что же нужно, чтобы статься «кошачьим» специалистом:

любовь к кошкам и отсутствие аллергии (последнее — особенно важно);

усидчивость и терпение;

хорошая память и желание учиться;

ответственность и наблюдательность;

Поскольку фелинология ― область животноводства, учиться этому можно в профильных аграрных вузах после 11 класса. Например, в Российском государственном аграрном заочном университете или в Тимирязевской академии.

Кроме высшего образования, специальные знания реально получить на курсах фелинологов. Этот вариант пойдет тем, кто хотел бы сменить сферу деятельности и превратить любимое хобби в работу. Специалист, обладающий соответствующими знаниями, может проявить себя в разных областях:

разведение и продажа породистых котят;

груминг;

подготовка питомцев к выставкам;

селекция;

лабораторные исследования, посвященные улучшению условий содержания животных и их разведению;

разработка и испытания лекарственных препаратов, витаминных комплексов, средств по уходу и кормов;

консультация и обучение начинающих заводчиков;

создание кошачьих питомников;

участие в жюри;

Как мы видим, выбор достаточно большой. Нужно только найти свое призвание. Доходы фелинолога зависят от той области, в которой он работает и строит карьеру. Так, доходы заводчика увеличивают победы на выставках. Ведь в этом случае растет и стоимость кошки с хорошей родословной. Заработок во многом зависит от породы, которую выбрали для разведения. Немаловажно для специалиста умение продвигать свои услуги и себя как эксперта.

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Преимущества и недостатки профессии фелинолога

Самое главное преимущество ― возможность заниматься любимым делом в окружении любимых животных и единомышленников. Грамотный специалист высоко ценится в профессиональной среде и среди клиентов.

Еще один плюс — возможность учиться и начинать работать параллельно с основной учебой/работой. Если речь не идет о работе в лаборатории, то определенным преимуществом станет гибкий график работы и возможность его регулировать исходя из своих пожеланий.

Нельзя не сказать два слова о минусах этой профессии. Далеко не каждому под силу полностью отдавать много времени работе с животными. Это требует терпения и выдержки, ведь кошки не люди, разговаривать не умеют.

Прежде чем фелинолог начнет получать хороший доход разведением породистых кошек или от судейства на крупных выставках, придется немало сил и средств вложить в свое образование и организацию бизнеса. Эти затраты не в последнюю очередь зависят от того, насколько редкую породу выбрал будущий специалист для работы. Здесь также есть свои риски, потому что на породы, как и на все, своя мода, которая в любой момент может измениться.

Не последним фактором является и общая экономическая ситуация, от которой напрямую зависят доходы населения, то есть потенциальных клиентов будущего фелинолога. Очевидно, что взять кошечку на улице или в приюте гораздо дешевле, чем купить у заводчика. Но в этом случае едва ли нужны услуги фелинолога.

Так или иначе, но для того, кто всю жизнь занимается кошками, указанные минусы едва ли перевесят очевидные преимущества. И если кошатник ― это про вас, возможно, эта статья будет вам полезна.